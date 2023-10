Prefeito 'sumido' de Limoeiro do Norte pede licença do cargo por 120 dias

José Maria Lucena protocolou solicitação no Legistlativo, nesta quarta-feira, 11. Nesta semana, o Ministério Público chegou a pedir o afastamento do gestor

O prefeito de Limoeiro do Norte, José Maria Lucena (PSB), protocolou pedido de licença na Câmara de vereadores, nesta quarta-feira, 11, solicitando afastamento do cargo por 120 dias. O pedido ocorre na esteira de investigações do Ministério Público (MPCE) que apuram suposto “sumiço” do gestor por prazo superior ao permitido.

“Excelentíssimo presidente da Câmara de Limoeiro, eu, José Maria Lucena, prefeito de Limoeiro do Norte eleito para o período de 2021 a 2024, venho perante vossa excelência e seus pares requerer que concendam minha licença do cargo de prefeito pelo prazo de 120 dias”, diz o documento protocolado no Legislativo.



Mais informações em instantes.