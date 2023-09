MP deve entrar com ação para prefeito de Limoeiro do Norte devolver salário

Prefeitura de Limoeiro do Norte Crédito: Samuel Setúbal

Apesar do prazo para esclarecimentos, entre 10 a 15 dias, há o entendimento no MP que ação será instaurada diante dos encaminhamentos do procedimento iniciado há mais de seis meses. Conforme o atestado apresentado nesta segunda, o prefeito encontra-se em “reabilitação” já que, na última semana, teve suspeita de quadro infeccioso, possivelmente de origem urinária. O quadro demandou terapia com antibióticos. O documento foi assinado nesta segunda. Ação do Ministério Público O promotor de Justiça do município, Felipe Carvalho de Aguiar, explicou que a decisão é a forma que o Ministério Público pode agir dentro do caso, destacando que não há previsão legal para que o órgão peça o afastamento do gestor. "A atribuição para cassar o mandato no caso de ausência do prefeito mais de quinze dias sem prévia autorização do Legislativo municipal é da Câmara", explica o titular. Ele critica a Câmara por não colocar em pauta procedimentos para apurar a ausência do gestor. "Também resta evidente, o descaso ou até conivência de quase todos os membros do Poder Legislativo municipal, órgão legitimado para apurar, processar e julgar ausência dos prefeitos nestas condições que se amplamente noticiam, de ausência", disse. O POVO entrou em contato com o presidente do Legislativo, vereador Darlyson de Lima Mendes, o Paxá. A reportagem será atualizada quando houver retorno. Quem comanda a Prefeitura? A denúncia inicialmente focada apenas na ausência evoluiu para uma suspeita que, na vacância do prefeito, sua função esteja sendo exercida por terceiros. A apuração foi remetida à Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (Procap) e ainda é esperado retorno.