MPCE pede afastamento do prefeito de Limoeiro e quer multa de R$ 333 mil

Desde março, são feitos procedimentos para investigar o caso diante do "sumiço" do prefeito

O Ministério Público, por meio da 1ª Procuradoria de Justiça de Limoeiro do Norte, pediu nesta segunda-feira, 9, o afastamento do prefeito do município José Maria Lucena (PSB) por 90 dias, a fim de evitar ilícitos diante da ausência do gestor do município. O promotor, Felipe Carvalho de Alencar, solicitou ainda a revolução de R$ 166 mil reais, bem como pagamento de multa no mesmo valor, totalizando R$ 333 mil reais sob a acusação de improbidade administrativa.

O POVO testemunhou a situação em Limoeiro do Norte. Leia aqui:Sussurros, desconforto e salas vazias: um dia na cidade em que ninguém vê o prefeito.

O pedido foi feito ao Poder Judiciário na Vara Cível da Comarca de Limoeiro do Norte. Este é um desdobramento da ação do MP que acompanhava a administração municipal diante suposta ausência e/ou falta de condições físicas do prefeito para exercer suas atribuições.