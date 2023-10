Filiada ao PDT, nova prefeita de Limoeiro do Norte pretende pedir ajuda financeira ao Governo

A nova prefeita de Limoeiro do Norte , Dilmara Amaral (PDT), pretende recorrer ao Governo do Ceará para buscar ajuda financeira ao município. A informação foi dada nesta sexta-feira, 13, em entrevista à rádio O POVO CBN . Em meio à crise enfrentada no P DT, a gestora afirma que está alinhada ao senador Cid Gomes (PDT) e ao Executivo estadual, que tem à frente o petista Elmano de Freitas .

Questionada sobre a necessidade de montar um novo secretariado para o resto do mandato até o fim de 2024, Dilmara afirma que aguarda apenas publicação no Diário Oficial do Município. "O nosso secretariado está em fechamento. Aguardamos a publicação do decreto de transmissão de cargo. Nossa previsão é anunciar os novos secretários no início da próxima semana, entre segunda e terça-feira".

Prefeito sumido

Dilmara Amaral era vice-prefeita de Limoeiro do Norte e assumiu a gestão executiva municipal na última quinta-feira, 12, após o antigo prefeito pedir licença do cargo por 120 dias.

José Maria Lucena (PSB) estava há meses sendo acusado de se ausentar das funções de prefeito sem transmitir o cargo para a vice. Ele e sua defesa alegavam estar despachando normalmente, embora não fosse visto na sede da Prefeitura.

Lucena e Dilmara haviam rompido politicamente, por isso Amaral não tomou posse na ausência do titular. Na última quarta-feira, 11, após pressão do Ministério Público, Lucena enviou pedido formal de licença à Câmara de Vereadores.

A cerimônia de posse foi convocada pelo Poder Legislativo em sessão extraordinária. Na ocasião, os parlamentares autorizaram por unanimidade a licença do ex-prefeito.