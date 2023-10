Pedetistas ligados a Cid reagem a decisão nacional: 'PDT virou Partido Ditatorial Tirano'

Parlamentares como Evandro Leitão, presidente da Assembleia, Romeu Aldigueri, líder do governo Elmano, e Lia Gomes, irmã de Cid se posicionaram em favor do ex-governador do Ceará

Parlamentares e líderes do PDT se manifestaram após a decisão do Diretório Nacional desta sexta-feira, 6, de instaurar comissão provisória e cancelar a convocação do senador Cid Gomes (PDT) de uma nova eleição.

Apoiadores e aliados do ex-governador do Ceará, que vive queda de braço com o deputado federal André Figueiredo (PDT), afirmam que alguém usou a senha do partido para inativar todos integrantes no sistema do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

O presidente da Assembleia do Ceará, Evandro Leitão, disse que os membros do Diretório Nacional agiram de forma “absolutamente sorrateira” e o PDT sofreu um duro “golpe” no Estado.