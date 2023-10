Elmano sobre crise no PDT Ceará: "Não tenho pensado sobre isso"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-10-2023: O governador Elmano de Freitas ao lado dos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Saúde, Nísia Trindade, Prefeito José Sarto e Evandro Leitão no lançamento da Campanha Nacional de Multivacinação no Ceará. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Após o PDT voltar a vivenciar uma crise interna desde a última sexta-feira, 29, o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), disse não ter uma avaliação do assunto ainda, e que não tem "pensado sobre isso". A declaração foi feita durante coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira, 2, durante o lançamento da Campanha de Multivacinação no Ceará. “Não tenho avaliação ainda, não tenho pensado sobre isso. Hoje eu só estou pensando na vacina e no que eu consigo fazer para que todos os nossos municípios tenham muita vacinação de crianças e adolescentes”, disse. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A gestão do petista foi o ponto de colisão entre os membros do PDT, que durante reunião na última sexta, 29, trocaram ofensas quando o senador Cid Gomes e então presidente do diretório municipal colocou em pauta o apoio ao governo de Elmano de Freitas.