Entenda por que André destituiu Cid e retomou comando do PDT no Ceará

Cid Gomes e André Figueiredo (ao centro) na reunião do PDT em 29 de setembro, antes da briga Crédito: Assessoria Cid Gomes/diculgação

A primeira semana de outubro começou com movimentações agitadas na política cearense. Nesta segunda-feira, 2, o deputado federal André Figueiredo (PDT) decidiu destituir o senador Cid Gomes (PDT) do comando do PDT Ceará e voltou à presidência do partido. "Em decorrência dos últimos acontecimentos, tive de retomar ao comando do partido. Não tinha vontade de fazer isso, mas os acordos não estavam sendo cumpridos", disse André ao colunista Carlos Mazza. Entenda briga por comando do PDT entre André e Cid