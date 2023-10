Lia Gomes: André não se importa se PDT vai caber dentro de um fusca, se for 100% dominado por ele

A deputada é irmã de Cid Gomes, que está em um dos lados da briga, e de Ciro, do outro lado. Ela elencou quem estaria no fusca: três deputados estaduais, um federal e um prefeito

A deputada estadual Lia Gomes (PDT) criticou o ato do deputado federal André Figueiredo de encerrar a licença para reassumir a presidência do PDT no Ceará, tomando a posição que havia passado para o senador Cid Gomes, em julho, em acordo numa tentativa de pacificar o partido. A parlamentar é irmã de Cid e também de Ciro Gomes — este último alinhado com André.

"Penso que o André quer hoje que o grupo majoritário, sem se importar se o PDT vai ficar para caber dentro de um fusca, mas se couber dentro de um fusca, será por esse grupinho de três deputados estaduais, um federal e um prefeito. O partido que é o maior do Estado passaria a caber dentro de um fusca. Mas esse fusca seria 100% dominado por ele".