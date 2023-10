Sarto aprova volta de André ao comando do PDT: "Contradições devem ser marginais"

O gestor municipal fez uma avaliação sobre a disputa entre o senador Cid Gomes e o presidente do PDT no Ceará, afirmando que o cenário atual do relacionamento entre ambos não se resume a uma "queda de braço"

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), afirmou nesta segunda-feira, 2, que concorda com a volta do correligionário, deputado André Figueiredo, ao comando do diretório estadual do PDT. A decisão se deu durante reunião do partido na manhã desta segunda. Figueiredo retorna ao posto que estava sendo ocupado pelo senador Cid Gomes, desde julho deste ano, após um acordo entre ambos.

“Eu defendo, há contradições naturais em todos os partidos, no entanto, as contradições devem ser marginais, devem ser na periferia, contradições no que concerne ao núcleo duro de ideologia, de pensamento, de projeto, projeto de cidade, estado, nação… não comporta divergências dessa monta”, disse durante coletiva de imprensa, após o lançamento da Campanha de Multivacinação no Ceará.

“Quando há divergências no que procede ao projeto, aí eu acho que as pessoas devem se adequar e procurar a melhor trajetória que eles assim desejam”, seguiu.