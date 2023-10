Eduardo Bismarck sobre racha no PDT: minoria "quer ficar com o partido a todo custo"

Bismarck esteve na Assembleia Legislativa (Alece), nesta terça-feira, 3, e conversou com O POVO sobre a situação do PDT. Ele considerou haver “quebra de acordo” por parte de Figueiredo.

O deputado federal Eduardo Bismarck disse haver um clima de insatisfação e insegurança entre deputados federais, estaduais, prefeitos e pré-candidatos do PDT, após o novo racha interno no partido, com a saída do senador Cid Gomes da presidência da legenda no Ceará. O parlamentar avalia que há uma minoria que quer se sobrepor e controlar os rumos da sigla a qualquer custo.

“Há um clima de insatisfação e insegurança. Essa insegurança permite que nossos líderes sejam convidados por outros partidos a saírem do PDT. Já os parlamentares, não se sentem tão felizes em desempenhar seus mandatos, porque estão envoltos nessa crise”, disse.

E completou: "Fica esse clima de insegurança no ar. Porque há um grupo minoritário, que não aceita a maioria, que quer ficar com o partido a todo custo. Qual o problema disso? Quando um grupo minoritário se sobrepõe ao majoritário você vê que as regras do partido estão sendo utilizadas a fim de atender interesses de quem está na liderança, do presidente, portanto”, argumentou.

Segundo Bismarck, a postura gera ruídos internamente. “Se ele usa a regra para atender o interesse dele e não aceita divergência dentro do partido, as pessoas ficam insatisfeitas dentro do partido porque sabem que podem ser atacadas, nos seus mandatos, a qualquer momento”, pontuou.

Sem citar nomes, Bismarck destacou negativamente a postura de alguns filiados que não concorrem a cargos eletivos, mas que atacaram lideranças durante o embate entre as alas divergentes do PDT.

“Pessoas que não tem voto dentro do partido, alguns filiados que não colocam o nome para ser candidato, achacando, falando mal e atacando os líderes que têm voto, respaldo popular e liderança sobre outros candidatos. Não se pode ficar submetido a esse tipo de ataque do próprio partido”.