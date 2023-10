Assembleia Legislativa lança projeto de aproximação com a população

O evento será realizado no domingo, 22, e contará com programação cultural e prestação de serviços

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), deputado estadual Evandro Leitão (PDT), anunciou nesta quinta-feira, 5, o lançamento do projeto “Vem para Alece”. A iniciativa tem como objetivo aproximar a população da casa legislativa, promovendo ações culturais e de cidadania, assim como visita ao parlamento. Aos interessados em participar, o evento será gratuito e realizado no domingo, 22, a partir das 7 horas.



Para Evandro Leitão, o projeto mostra que a Alece está indo além das funções de fiscalizar e legislar, “dando oportunidade para que os fortalezenses e cearenses conheçam os nossos serviços”. A ação faz parte do movimento Parlamento aberto, que visa o contato próximo e contínuo da população e das atividades da Assembléia.

