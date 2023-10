Roberto Cláudio sobre Cid à frente do PDT: "Colocava em dúvida natural direito à reeleição de Sarto"

Ao lado do presidente André Figueiredo, reempossado como dirigente estadual trabalhista, Roberto Cláudio criticou "manifestações públicas do diretório contrárias" à recondução de Sarto

Ex-prefeito de Fortaleza e presidente do diretório municipal do PDT, Roberto Cláudio afirmou nesta quinta-feira, 5, que o comando de Cid Gomes à frente do diretório estadual da legenda “colocava em dúvida o natural direito à reeleição” do prefeito José Sarto (PDT).



“O PDT tem prefeito eleito, é pré-candidato à reeleição com muitas realizações na cidade. Não era compreensível existir um diretório estadual que colocava em dúvida e questionamento a natural reeleição de um filiado que está sentado na cadeira e com uma grande obra em execução”, disse RC durante encontro da sigla.



