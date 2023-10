Evandro diz que saída do PDT "não tem retorno", mas dependerá da decisão do TRE

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, afirmou que em caso do senador Cid Gomes (PDT) retomar o comando do PDT no Ceará, ele não permanecerá no partido, pois diz que “não tem retorno”.

“Já entrei no TRE, o processo está em fase de instrução. Estou aguardando ser julgado, então não tem mais esse retorno”, disse ao O POVO em visita institucional nesta quinta-feira, 5.

Questionado se sua saída do PDT está condicionada à decisão do Tribunal Regional Eleitoral, Evandro afirmou que “sim”. A ação de Justificação de Desfiliação Partidária tramita sob relatoria do juiz Francisco Érico Carvalho Silveira, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE).