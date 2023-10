Cid faz notificação extrajudicial e pede esclarecimentos de decisão do PDT

Convenção do PDT realizada há 4 anos em 05/10/2019 que definiu Andre Figueiredo como presidente do diretório estadual e Roberto Cláudio do municipal Crédito: Ascom André Figueiredo

As exigências também pedem apresentação de cópia integral de qualquer documento que tenha fundamentado a ação pede a correção urgente das informações junto a Justiça Eleitoral.

"A fim de permitir o livre e regular exercício da atividade partidária, direito constitucionalmente assegurado ao ora notificante e aos demais membros partidários", declara em nota. Cid ressalta que o Diretório Estadual do PDT tem vigência até o dia 31 de dezembro e está em plena atividade partidária. O senador assumiu interinamente com a promessa de apoiar a reeleição de André Figueiredo ao cargo ao fim do atual mandato. PDT Nacional anula convocação de Cid Gomes

Na manhã desta sexta, 6, o PDT Nacional instituiu uma comissão provisória de 12 membros que assumirá provisoriamente as funções de do núcleo no Estado. Com esta decisão, a convocação de Cid para uma nova eleição de Executiva teria perdido a validade. O presidente nacional do partido, André Figueiredo, que destituiu Cid do comando da sigla, foi eleito presidente do diretório estadual em convenção realizada no dia 5 de outubro de 2019, recém-completada quatro anos. Com isso, aliados de Cid foram notificados pela Justiça Eleitoral que apontava validade expirada no atual diretório e os membros em situação de "inativos".