Evandro sobre crise no PDT: "Estão expulsando a grande maioria dos deputados"

O presidente da Assembleia voltou a lamentar os embates internos do partido e disse ser uma "tendência natural" que outros parlamentares peçam para sair da sigla

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, disse lamentar a situação de crise interna no PDT e considerou ser uma tendência natural que outros parlamentares sigam seus passos e busquem a desfiliação do partido, pois "estão sendo expulsos e empurrados" a isso.

"É uma tendência natural. Estão empurrando, estão expulsando a grande maioria dos deputados, tanto federais, quanto estaduais para fora do partido", declarou nesta sexta-feira, 6, em evento da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).