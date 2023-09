De olho em 2024, quase 30 prefeitos mudaram de partido no Ceará

Outra mudança importante foi o anúncio de que Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, deixará o PDT. Ele é cotado para se filiar ao próprio PSB ou ao PT, o que deve provocar novos movimentos migratórios. As mudanças, que envolvem ainda, com intensidade, o Republicanos. Desde o início do ano, aproxima-se de 30 prefeitos, pelo menos, a quantidade de gestores que mudaram de partido com vistas às eleições 2024, quando são justamente as prefeituras o principal alvo das ambições.

Nas últimas semanas, mudanças importantes ocorreram no cenário partidário no Ceará. No mês passado, o PSB oficializou Eudoro Santana como novo presidente estadual do partido e filiou pelo menos nove prefeitos de cidades da Região Metropolitana de Fortaleza e do Interior. Entre os recém-filiados estão Vitor Valim (Caucaia), Átila Câmara (Maranguape) e Nezinho (Horizonte). Os três municípios estão entre os mais importantes da Região Metropolitana de Fortaleza e ensaiam contraponto em relação ao PL de Acilon Gonçalves, hegemônico a leste da Capital.

Em meados de maio, o PT conseguiu atrair Flávio Filho, de Amontada, e Tiago Ribeiro, de Cascavel. É ainda aguardado na legenda Marcelo Teles, o Processor Marcelão, de São Gonçalo de Amarante. Líderes do partido já expressaram o desejo que a agremiação saia das eleições de 2024 como o maior do Estado.

O PT tem o segundo maior número de prefeitos no Ceará, atrás do PDT, e quer se fortalecer especialmente no interior do Estado, além de ampliar o apoio ao governador Elmano de Freitas (PT).

Presidente estadual da legenda, Antônio Filho, o Conin, contabiliza 34 gestões petistas no Estado e, segundo ele, há em andamento dez negociações. Em janeiro, a legenda conseguiu atrair outros 12 prefeitos, que saíram de partidos como PDT, MDB, PCdoB e PL.



Prefeitos que se filiaram ao PT

Aratuba: Joerly Vitor

Campos Sales: João Luiz

Cariús: Wilamar Palacio

Choró: Marcondes Jucá

General Sampaio: Francisco Cordeiro

Ibicuitinga: Franzé Carneiro

Jaguaruana: Elias Oliveira

Jardim: Dr. Aniziario Costa

Penaforte: Dr. Rafael Ferreira

Potengi: Edson Veriato

Saboeiro: Marcondes Ferraz

Santana do Acaraú: Francisco das Chagas Mendes

Amontada: Flávio Filho

Cascavel: Thiago Ribeiro

As migrações foram articuladas pelo governador Camilo Santana (PT) e pelo deputado José Guimarães (PT). Um dos principais "atrativos" para a filiação foram tanto a boa avaliação do governador de olho nas pesquisas de opinião quanto a pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Estado. Tudo foi combinado com o estrategista maior do PDT no Ceará, senador Cid Gomes.

Prefeitos que se filiaram ao PSB

Caucaia: Vítor Valim

Maranguape: Átila Câmara



Horizonte: Nezinho Farias



Icapuí: Raimundo Lacerda



Mulungu: Robert Viana



Novo Oriente: Nenen Coelho



Milhã: Alan Macedo



Santana do Acaraú: Meu Deus



Guaiúba: Izabella Fernandes

Posse do Eudoro Santana no PSB foi um dos maiores eventos preparatórios para 2024 até aqui Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Vitor Valim (PSB) disse que migrar para o PSB foi um convite de Eudoro para compor as mesmas fileiras do projeto que governa o Estado nos últimos 16 anos. "Qualquer um que esteja no PSB hoje tem a oportunidade de ter um grande orientador político, o nosso líder, o senador Camilo Santana". Sobre os planos para 2024, disse que fará "gestão".