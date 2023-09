Deputado da oposição questiona se Luizianne é vítima de violência política de gênero no PT

O deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil), do bloco de oposição, questionou, durante a sessão plenária desta terça-feira, 5, se a pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), está sofrendo violência política de gênero dentro do próprio partido.

Ele comparou a situação com o caso em que a então governadora Izolda Cela (sem partido) foi preterida pelo PDT, que optou pelo nome do ex-prefeito Roberto Cláudio para concorrer nas eleições de 2022. Decisão que rachou a sigla. Atualmente, grandes lideranças do PT e partidos aliados defendem que Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, seja o candidato.

“À época, o PDT foi acusado por violência política de gênero, por ter decidido, em votação durante convenção, que o candidato do partido seria o Roberto Cláudio e a Izolda foi colocada em segundo plano. Então, podemos considerar que a deputada Luizianne Lins está sendo vítima de violência política de gênero? Já que estão todos dizendo que o candidato do PT é o Evandro Leitão?”, questionou Reginauro.