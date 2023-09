Cotado para a Prefeitura, Evandro será governador... por uns dias

Na iminência de mudar de partido e com perspectiva de ser candidato a prefeito de Fortaleza, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão, assumirá o comando do Governo do Estado na noite da próxima quinta-feira, 7 de setembro, devido a viagens internacionais do governador Elmano de Freitas (PT) e da vice-governador Jade Romero (MDB). A informação foi divulgada primeiro pelo colunista do O POVO, Eliomar de Lima.

Elmano vai à China para buscar investimentos para o Estado, enquanto Jade participará de Conferência Internacional, em Marrocos, e depois viaja para uma agenda na Espanha. Com as viagens, caberá ao presidente do Legislativo, a responsabilidade de assumir a cadeira de governador.