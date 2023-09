Guilherme diz que Evandro é "muito bem-vindo ao PT" e será pré-candidato a qualquer cargo

“Eu quero dizer com todas as letras que vossa excelência é muito bem-vindo ao Partido dos Trabalhadores. E que vossa excelência, pela liderança política que acumulou, em qualquer partido que entrar, sem dúvida nenhuma será considerado um pré-candidato a qualquer cargo, quanto mais à Prefeitura de Fortaleza”, declarou o petista para Evandro, em sessão plenária.

Guilherme, que é presidente do diretório municipal e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, afirmou que o presidente terá sua deferência para concorrer ao cargo de prefeito. De acordo com o parlamentar, uma vez filiado, no dia seguinte passará a ter o direito de ser votado.

“Quem entra no PT no dia seguinte descobre que o PT é muito maior do que a gente individualmente, e ao mesmo tempo, no dia seguinte passa a ter o direito de ser votado para qualquer cargo. No que depender do presidente do PT, esse tipo de discriminação não se cria”, disse.

E prosseguiu: "Se amanhã qualquer pessoa aqui se filiar ao Partido dos Trabalhadores, terá o mesmo direito que eu tenho e que o Lula tem de ser votado e de votar para qualquer cargo, tanto mais uma liderança política que tem a dimensão da contribuição da vossa excelência".

Evandro Leitão agradeceu o convite de Guilherme para se filiar ao PT e disse que ainda está resolvendo a sua saída do PDT por meio de um instrumento jurídico. O presidente da Alece afirmou que o partido tem bons quadros, e citou os nomes já colocados como pré-candidatos.

“O PT tem muitos bons quadros. Tem a vossa excelência (Guilherme Sampaio), tem a deputada Luizianne Lins, a deputada Larissa Gaspar, tem o Artur Bruno, enfim, tem um número bastante expressivo de pessoas que podem ocupar espaços como a Prefeitura de Fortaleza”, declarou.