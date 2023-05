PT quer ser o maior partido do Ceará, mas sem avançar sobre partidos aliados

A mais de ano das eleições de 2024, o PT já começa a movimentação para ampliar o número de prefeitos e líderes. Nas últimas duas semanas, o partido conseguiu atrair três novos gestores municipais: Flávio Filho, de Amontada, Tiago Ribeiro, de Cascavel, e Marcelo Teles, de São Gonçalo de Amarante, que ainda terá evento de filiação. Dirigentes do partido avaliam que o objetivo é expandir ainda mais o quadro, mas evitando “sondar” membros de partidos aliados.



O PT tem o segundo maior número de prefeitos no Ceará, atrás do PDT, e quer se fortalecer especialmente no interior do Estado, além de ampliar o apoio ao governador Elmano de Freitas (PT). Presidente estadual da legenda, Antônio Filho, o Conin, contabiliza 34 gestões petistas no Estado e, segundo ele, há em andamento dez negociações. Em janeiro, a legenda conseguiu atrair outros 12 prefeitos, que saíram de partidos como PDT, MDB, PCdoB e PL.

A ampliação, na visão do presidente, é um reflexo da vitória de Elmano ainda no primeiro turno, sob as bênçãos do ministro Camilo Santana (PT) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Evidente que nossa visão é que o PT se fortaleça muito é inclusive pela vitória que obtivemos em 2022 elegemos governador, senador, elegemos presidente da república. Acreditamos que em 2024 aumentaremos o número de prefeitos e prefeitas no Ceará”, disse.

Mesmo na busca de uma expansão, o dirigente defende que a legenda construa um arco de aliança. São citados o Progressistas, do secretário Zezinho Albuquerque (Cidades), o Republicanos, agora na liderança de Chiquinho Feitosa, o MDB do deputado federal Eunício Oliveira, e a maioria do PDT estadual. O Republicanos, inclusive, filiou pelo menos cinco prefeitos em evento há duas semanas.

“Tem outros partidos que nós temos enorme respeito e não vamos estabelecer nenhuma disputa de quem filia mais ou filia menos, vamos estar dialogando na construção dessa base de sustentação dos nossos governos e da nossa parceria para 2024”, ressaltou.

Ex-líder do Governo e próximo de Camilo, Júlio César Filho (PT) afirma que a pretensão é que o PT se firme como a legenda com mais filiados como cabeças de chapa na eleição e que, após o período, tenha o maior número de prefeitos.

“Nós estamos dentro do PT conversando com nosso diretório e a nossa expectativa é que a gente tenha já nas próximas eleições já consolidado como o partido que saiu vencedor com o maior número de prefeitos aqui no Ceará e esse trabalho já começa agora. Estamos dialogando com vários prefeitos no sentido que eles venham somar no quatro do PT”, ressalta.

Além de Fortaleza citada como prioridade, Julinho comenta a situação em Caucaia, com Vitor Valim, ainda sem partido. Além dele, há outros prefeitos que decidiram deixar os partidos, especialmente após a disputa eleitoral com o racha entre PDT e PT. Valim já recebeu convite do PT e afirmou esperar indicações de Camilo, a quem se refere como líder político. “O prefeito Vitor Valim é um parceiro nas eleições, foi um apoiador de primeira hora e continua sendo um parceiro, terá nosso apoio na sua postulação”, afirmou o deputado.