Republicanos diz que não fará parte do governo Lula mesmo com indicado a ministro

O Republicanos disse, em nota divulgada nesta quinta-feira, 7, que "não fará parte da base do governo Lula e seguirá atuando de forma independente", mesmo após o Palácio do Planalto anunciar que o deputado do partido Silvio Costa Filho será indicado para o Ministério dos Portos e Aeroportos.

"O Republicanos vem a público reiterar, mais uma vez, que não fará parte da base do governo Lula e seguirá atuando de forma independente. Sendo assim, informamos que a indicação do deputado federal Silvio Costa Filho (PE) para o Ministério de Portos e Aeroportos trata-se, exclusivamente, de um convite pessoal e direto do presidente Lula ao parlamentar", afirmou o partido.

Segundo o Republicanos, o deputado Silvio Costa Filho, que assumirá a vaga de Márcio França em breve, vai se licenciar de suas funções partidárias, como a presidência da sigla em Pernambuco e o cargo de 1º tesoureiro da Executiva Nacional da legenda.