Valim confirma filiação ao PSB que será presidido por Eudoro Santana, pai de Camilo

O prefeito de Caucaia se diz muito honrado com o convite e reafirma alinhamento com o ministro da Educação

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim, confirmou nesta sexta-feira, 25, a filiação ao PSB, partido que Eudoro Santana, pai do ministro da Educação Camilo, passará a presidir a partir do próximo sábado, 26. O gestor se diz agradecido e honrado com o convite. A filiação de Valim havia sido antecipada por Eudoro ao colunista Henrique Araújo, do O POVO.

"Enquanto gestor, minha prioridade sempre foi buscar o melhor para a minha Caucaia. Isso tenho feito incansavelmente. E esse grupo, liderado pelo ministro Camilo Santana, foi que trouxe obras estruturantes e desenvolvimento para nossa cidade. Agora, para fortalecer ainda mais esse arco da aliança, e reafirmando meu compromisso com Caucaia, é que agradeço e me sinto honrado com o convite do grande líder e visionário Eudoro Santana", disse em nota.



A filiação ocorrerá neste sábado em evento marcado para às 9 horas, no Auditório Murilo Aguiar, da Assembleia Legislativa. Além de Valim, outros prefeitos irão se juntar ao PSB como o gestor de Maranguape, Átila Câmara.