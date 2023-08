Luizianne critica Sarto e diz que grupo do prefeito precisa de GPS para andar em Fortaleza

A deputada federal Luizianne Lins (PT) teceu críticas ao atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). Em discurso para população no bairro Jangurussu, a parlamentar acusou o gestor e seu grupo político de “não ter noção” sobre o Fortaleza. Ela exaltou obras de sua gestão, como a Vila do Mar, em tom de crítica os atuais investimentos na Capital.

“Na hora que eu tive que tomar a decisão se eu queria reformar de novo a Beira Mar primeiro, com o dinheiro pronto, ou fazer a Vila do Mar? Não tive dúvida”, disse. Ela subiu o tom ao lembrar da eleição de 2020, onde os dois disputaram vaga pela chefia do Paço Municipal. Ela citou a postura de Sarto na campanha e afirmou que o grupo do gestor só se locomove em Fortaleza com GPS, por não "conhecerem a cidade".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Um bando de pessoas que no dia seguinte que ganhou a eleição não tem a menor noção. Se soltar lá no Curió eles não voltam pra casa, o fato é esse, se soltar uma pessoa dessa bota no Curió vê se ele consegue chegar em casa? Consegue não. Não conhece a cidade”, afirmou.