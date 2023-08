Domingos: aliança do PSD com Camilo e Elmano é 'passo sem retrocesso'

Sobre relação com Sarto, dirigente do PSD não descartou eventual realinhamento, embora tenha reforçado haver discordâncias

Presidente do PSD Ceará, o ex-vice-governador Domingos Filho reforçou que a entrada do partido na base aliada do governador Elmano de Freitas (PT) é um passo “sem retrocesso”. Domingos apontou o alinhamento com o grupo político liderado pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), mas não descartou reaproximação com a gestão do prefeito José Sarto (PDT), embora haja descontentamentos.

“O PSD está na base do governador Elmano, está no arco de alianças liderado pelo Camilo, pelo Elmano, e Cid (Gomes) está junto, defendendo a mesma tese, que o PDT esteja dentro desse arco”, pontuou sobre a saída da base de Sarto. Ao ser questionado pelo O POVO, sobre se o rompimento com Sarto era definitivo, Domingos disse que “não faz rompimento com pessoas”, mas reforçou haver discordâncias.