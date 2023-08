Domingos quer discutir candidatura a prefeito de Fortaleza dentro da base de Elmano

Domingos Filho, presidente do PSD Ceará, disse nesta segunda-feira, 21, que a entrada do partido no Governo do Estado não significa um apoio declarado à candidatura que o governador Elmano de Freitas (PT) lançar para prefeito de Fortaleza. Ao mesmo tempo, ele afirma que a sigla irá avaliar nomes para chegar a um termo comum.

“Nós estamos aqui (no governo estadual) e passamos a fazer parte de uma base e, a partir disso daí, a gente vai discutir dentro dela. Nós vamos estar juntos evidentemente juntando nossos quadros e conversando para poder chegar a um termo”, afirmou disse no episódio 249 do podcast Jogo Político, do O POVO.