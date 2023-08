Guimarães diz ser "estratégico" que Evandro Leitão se filie ao PT

Dentro do PT já são ao menos quatro postulantes para representar o partido no pleito em Fortaleza. Possível filiação de Evandro Leitão é alvo de partidos como o PT e o PSB

Dentro do PT, são ao menos quatro postulantes para representar o partido no pleito em Fortalez a. A deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins; os deputados estaduais Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio e Artur Bruno, quadro histórico da legenda. Sobre a costura eleitoral, a partir de uma eventual filiação de Evandro, Guimarães preferiu não antecipar o debate.

Líder do governo Lula na Câmara dos Deputados e peça importante na articulação política do PT cearense, o deputado federal José Guimarães (PT) disse ser “estratégico” que o deputado Evandro Leitão , presidente da Assembleia Legislativa (Alece), se filie ao PT, de olho nas eleições de 2024 em Fortaleza.

“Não vamos criar polêmica na hora inadequada. Temos três objetivos com a eleição em Fortaleza e no Ceará: Primeiro é unir a base do governador Elmano. Segundo, temos que consolidar o palanque do Lula em Fortaleza. E terceiro, vamos discutir todos os nomes. Evandro será muito bem-vindo ao PT, é uma liderança. Porque é estratégico e importante ele vir para o PT? Porque ele foi peça-chave na eleição de 2022. É natural e legítimo que essas forças estejam juntas. Na hora certa vamos discutir nomes”.

As declarações ocorreram no sábado, 26, durante evento que oficializou Eudoro Santana (PSB), pai do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), como presidente da sigla socialista. Evandro, inclusive, foi chamado de "prefeito" por parte da militância presente.

Guimarães defendeu que haja tranquilidade na hora de escolher a formação do time para 2024. “Fui informado que tem Luizianne, Larissa, Bruno, Guilherme. O que é importante é que temos bons nomes para na hora buscar escolher o técnico, capitão do time, meia, o que faz o gol. Vamos discutir isso com a maior tranquilidade”, comentou.

Questionado sobre o movimento de Luizianne, que confirmou a pré-candidatura em evento no último sábado, 26, em Fortaleza, e se isso não antecipava o debate interno, Guimarães disse que faz parte da cultura do PT.