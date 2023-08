Camilo diz que vai trabalhar para "acabar" com lista tríplice na escolha de reitores

Camilo afirmou que vai trabalhar pela escolha de reitores por meio da listra tríplice Crédito: FERNANDA BARROS

O ministro faz menção ao processo de escolha do novo reitor em 2019. Custódio tinha sido o nome mais votado pela comunidade acadêmica. A lista tríplice chegou ao então presidente Jair Bolsonaro (PL) que escolheu Cândido Albuquerque, que tinha ficado em último na consulta feita à alunos, servidores e professores. Na ocasião, Cândido concorreu contra Custódio, vice-reitor da universidade à época, e Antônio Gomes de Souza Filho, então pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação. Custódio recebeu 7,7 mil votos no total; Antônio obteve 2,2 mil votos e Cândido registrou 610 votos. A escolha gerou uma série de mobilizações de quadros universitários, que consideraram ter havido um desrespeito à escolha da maioria da comunidade. Não há obrigatoriedade legal de o presidente seguir o resultado da consulta, mas esse era uma tradição que vinha sendo respeitado antes da gestão Bolsonaro. O caso também acabou sendo judicializado. A Justiça Federal, no entanto, indeferiu a ação judicial contra a União ajuizada pelo Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (Adufc), reconhecendo não haver "qualquer ilegitimidade" na nomeação do reitor.

Na prática, após a votação, uma lista com três nomes é definida pelo Conselho Universitário (Consuni) e posteriormente encaminhada ao MEC e ao presidente da República, a quem cabe a prerrogativa de nomear o reitorado. O fim da lista tríplice é alvo de matérias em trâmite na Câmara dos Deputados. Em julho, uma proposta de alteração foi construída por uma comissão da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e entregue a Camilo. A proposta está sendo tratada com a assessoria do deputado Patrus Ananias (PT/MG), relator do Projeto de Lei que disciplina, entre outros pontos, a escolha de reitores das universidades federais.