De mãos dadas com Luizianne, Evandro celebra projeto de Cid e Camilo: "Fazemos política com união"

"Eu acredito, eu faço política porque gosto e amo servir ao povo do meu estado. Hoje eu estou feliz, hoje eu estou feliz, minha cara deputada federal Luizianne Lins, porque fazemos política com união, com P maiúsculo, acreditamos que fazemos diferença na vida das pessoas com ações concretas", seguiu o deputado.

Em discurso para a multidão que acompanhava a posse de Eudoro Santana como presidente do PSB neste sábado, 26, o presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão (PDT) pediu para segurar a mão da deputada federal Luizianne Lins (PT). O deputado disse estar "feliz" e afirmou que o grupo político do senador Cid Gomes (PDT) e do ministro Camilo Santana (PT) tem um projeto de "fazer política unindo".

Antes, ele mencionou um "projeto maior" em que, segundo ele, os processos são feitos "não dividindo, mas juntando". Esse arco que aliança que está escalado no estado do Ceará, um projeto maior, não de nomes, mas um projeto para fazer política pública com P maiúsculo. Hoje aqui, como o João (Campos, prefeito do Recife) falou há pouco, nós fazemos política não dividindo, mas sim juntando", afirmou.

Luizianne confirmou ainda nesta sexta-feira, 25, seu nome como pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza. No mesmo dia, o diretório estadual do PDT votou por conceder uma "carta de anuência", uma possibilidade para que Evandro deixe sigla sem penalidades, como a perda de mandato. A migração do deputado, que teria justamente o PT como destino final, seria para ser o candidato do bloco governista que hoje o vê como opção preferida.

Com informações do repórter Vitor Magalhães