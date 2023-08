Lula vem ao Ceará no dia 1º de setembro para visitar obras da Transnordestina

Lula viria ao Ceará no início de agosto, mas precisou cancelar a agenda para realizar uma infiltração para amenizar dores no quadri

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve desembarcar no Ceará no dia 1º de setembro. A informação já tinha sido adiantada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), e agora foi confirmada pelo líder do Governo na Câmara, o deputado José Guimarães (PT).

A visita de Lula ao Estado será para participar da comemoração dos 25 anos do Crediamigo do Banco do Nordeste e para visitar as obras da Transnordestina. A segunda visita do atual mandato ao Ceará visa acompanhar obras do novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A rota do presidente no Nordeste deve passar ainda por Pernambuco, Rio Grande do Norte e Piauí. Mais informações da agenda do presidente serão repassadas em breve. A visita tinha sido adiantada por Rui Costa na quarta-feira, 16 de agosto, ao mencionar as obras da ferrovia.