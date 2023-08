Evandro é aclamado "prefeito" em evento do PSB e Eudoro diz que "brigaria" por filiação

Até Eudoro chegou a chamar Evandro de “prefeito”, sendo seguido pelos outros participantes evento que ocorreu neste sábado, 26. A fala demonstra a vontade do novo presidente do PSB de lançar Evandro como candidato à prefeitura de Fortaleza em 2024.

Depois da permissão de sair do PDT sem perder o mandato , o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão , é nome disputado por outras siglas do grupo político de Camilo Santana (PT). Durante o evento no qual tomou posse como presidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB), Eudoro Santana, o pai do ministro da Educação, afirmou que “ brigaria” pela filiação de Evandro . No mesmo ato, que contou ainda com a participação do governador Elmano de Freitas (PT) e do próprio Camilo, o ex-pedetista chegou a ser aclamado como "prefeito" pelos presentes.

O presidente da Alece, no entanto, ainda não crava a filiação a nenhum partido. “Nós vamos agora fazer uma avaliação sobre todo esse quadro e conversar com as nossas lideranças, com nossos amigos e amigas”, afirmou. No entanto, o deputado estadual defende que o projeto político do grupo seja a prioridade. “Nos colocamos à disposição do nosso projeto”, diz.



Nove prefeitos se filiam ao PSB de Eudoro Santana

Neste sábado, 26, nove prefeitos de municípios do Ceará se filiaram ao PSB, agora presidido por Eudoro Santana. O evento ocorreu na Assembleia Legislativa do Ceará e contou com a presença de Camilo Santana (PT) e nomes importantes do partido, como o prefeito de Recife (PE), João Campos, e a deputada federal Tábata Amaral.

Saiba quais são os prefeitos filiados ao PSB neste sábado:

Vitor Valim - Caucaia



Nezinho - Horizonte



Átila Câmara - Maranguape



Raimundo Lacerda Filho - Icapuí



Robert Viana Leitão - Mulungu



Jesuíno Sampaio Neto - Novo Oriente



Francisco da Chagas Mendes - Santana do Acaraú



Alan Pinheiro Martins - Milhã



Izabella Maria da Silva - Guaiuba

Com informações do repórter Vitor Magalhães