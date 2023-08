Sarto lamenta PSD fora, mas não antecipa 2024: 'Até lá, morre Mateus que tange o burro e o burro'

Sarto disse ainda que não conversou com os líderes do PSD sobre a questão. Domingos Filho informou que o comunicado da entrega dos cargos foi feito ao presidente municipal do PDT, Roberto Cláudio, e não ao prefeito.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), comentou nesta sexta-feira, 25, a saída do PSD da Prefeitura de Fortaleza, com a entrega dos cargos pelo presidente do partido, Domingos Filho . Ele lamentou a perda da legenda, mas ressaltou que muita coisa pode acontecer até a eleição.

"Não, eu não conversei recentemente (com o PSD). Evidentemente que é uma perda que a gente tem. mas a política mesmo, a definição, dizia o amigo meu lá do interior de Acopiara que eleição só acontece no dia. A eleição só vai ocorrer no primeiro domingo de outubro de 2024".

O prefeito, então, usou um provérbio para indicar que muita coisa poderá acontecer no período de mais de um ano até a eleição. "Como é que diz também no interior, daqui até lá, morre Mateus que tange o burro e o burro. Querendo, numa metaforia bem nordestina, dizer que as coisas acontecem, modificam-se. Hoje é um cenário".

A referência é à fábula de Jean de La Fontaine, O charlatão, que recomenda não fazer projetos de tão longo prazo.

O prefeito fez a declaração durante a posse de novos servidores no Instituto José Frota (IJF), na manhã desta sexta-feira. "O cenário meu hoje é está aqui, no IJF, o equipamento com 665 leitos, dando posse a 219 novos trabalhadores e colaboradores que aqui atendem à metade do interior do Estado do Ceará. E fazendo gestão. Cada dia a gente tem um desafio novo e no momento certo, disputa eleitoral a gente vai tratar depois".

Passadas 48 horas do anúncio de saída da base municipal, o PSD entrou no governo Elmano de Freitas (PT), com Célio Studart na nova Secretaria da Proteção Animal.