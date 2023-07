Líder de Lula manifesta solidariedade a Yury do Paredão, ameaçado de expulsão por 'fazer o L'

O deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, manifestou solidariedade ao também deputado federal cearense Yury do Paredão, alvo de processo de expulsão do PL por "fazer o L" em sinalização da apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Yury tem votado com o governo em várias medidas. O PL é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, maior opositor da gestão petista.

Leia Mais Carmelo sobre Yury do Paredão: 'Se não comunga com os ideais, PL não é o lugar dele'

Nova pasta pode ter hospital veterinário 24 horas e telemedicina, diz Elmano

“Nós daremos toda a solidariedade para ele escolher um caminho que possa garantir a permanência dele como deputado federal”, afirmou o líder do governo na Câmara em entrevista ao O POVO News, na noite dessa quarta-feira, 20.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Yury do Paredão responde no PL a acusação de infidelidade partidária após fazer o “L” em foto ao lado de dois ministros do presidente Lula.

Guimarães também disse que o governo está disposto a ajudar os cerca de 25 parlamentares do PL que votam junto com o governo no Congresso Nacional. “Nós os ajudaremos naquilo que for do pleito deles. Você pode ter várias formas de ajudá-los. Pode ajudar na participação do governo se eles desejarem, com emendas impositivas”, declarou.

Leia Mais Guimarães quer que candidato do PT em Fortaleza seja "um novo nome"

Elmano: "Célio é a figura pública mais destacada do Ceará na causa animal"

Ele afirmou que tudo será feito com transparência, sem esconder nada. O líder do governo na Câmara cita que com o fim do orçamento secreto “tá tudo dentro do espectro da lei orçamentária anual, nas rubricas, nos programas dos ministérios”.

O deputado ainda disse que, apesar de o PL ser partido de oposição, ele tem diálogo “muito forte e transparente” com o deputado Altineu Côrtes (PL), líder da sigla.

"É um líder que eu respeito muito pela sua postura de não intransigência e diálogo. É assim que funciona um parlamento. Nem tudo é do mesmo jeito, depende das articulações e daquilo que a gente faz lá no dia a dia”, afirmou.

Após se tornar alvo do processo de expulsão, Yury fez postagens nas redes sociais com elogios a ações do governo Lula.