Elmano: "Célio é a figura pública mais destacada do Ceará na causa animal"

Apesar de ainda não confirmar quem assumirá a recém-criada Secretaria da Proteção Animal, o governador Elmano de Freitas (PT) fez nesta quarta-feira, 19, uma série de elogios ao perfil para a área do deputado federal Célio Studart (PSD), atualmente um dos nomes mais cotados para assumir a pasta por indicação do PSD.

“Evidentemente que o Célio tem um perfil, uma história na função desta pauta. Ele é certamente a figura pública mais destacada no Estado do Ceará na causa animal”, disse Elmano, durante participação em evento do Banco do Nordeste (BNB) que concedeu homenagem ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

“É algo para dialogar, temos abertura para isso e vamos dialogar, mas evidentemente que seria muito bom para qualquer governo uma pessoa que tem o compromisso que ele tem”, conclui o governador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com criação já aprovada pela Assembleia Legislativa, a Secretaria da Proteção Animal deverá ser criada nas próximas semanas pelo governo Elmano. Pela mensagem aprovada, serão criados 59 novos cargos na estrutura estadual para a pauta.

Internamente, a pasta é vista como uma forma de “contemplar” o PSD, que apoiou Roberto Cláudio (PDT) na eleição do ano passado, mas que vem seguindo rota de reaproximação com a gestão. O partido possui hoje possui três deputados estaduais e três deputados federais pelo Ceará, sendo um deles Célio Studart.