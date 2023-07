Guimarães defende candidatura do PT em Fortaleza, mas que nome ainda poderá se filiar

Líder do Governo Lula voltou a defender candidatura própria do PT, mas mencionou a possibilidade de um "novo nome"

O deputado federal José Guimarães (PT) voltou a defender que o PT tenha candidatura própria na disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2024. Nesta quarta-feira, 19, o líder do Governo Lula da Câmara, no entanto, ressaltou que o nome indicado deve ser uma “nova experiência” na Capital ao mencionar que o candidato poderia ser alguém que ainda não é filiado à sigla.

A fala dá margem a uma possível candidatura do deputado estadual Evandro Leitão, hoje no PDT, ou da secretária-executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela (sem partido), além de rifar uma tentativa de reeleição da deputada Luizianne Lins (PT).

“Se depender de mim, o PT terá candidatura própria a prefeito de Fortaleza. Evidentemente quem vai ser, o critério para mim é ser petista, acho que o eleitor de Fortaleza está precisando de uma experiência nova, um nome novo que seja capaz de aglutinar um amplo espectro de forças para governar a cidade de Fortaleza”, afirmou.

E completou, deixando no ar que o nome poderia hoje estar fora da sigla: “Quem vai ser na hora certa. O PT é um partido muito democrático, que tem vários nomes, nomes que poderão entrar no PT, nomes que já são do PT”.

O deputado foi questionado sobre a fala do senador Cid Gomes (PDT), novo presidente da PDT estadual, sobre buscar um diálogo nacional para retomar a aliança entre PT-PDT. O senador avaliou que, se depender dos diretórios municipais, chance seria "zero", mas poderia acontecer um esforço estadual e nacional.

"Você tem estaduais que podem conversar e tem nacionais que já têm esforço disso, de ter esses partidos aliados na maior parte dos municípios", disse Cid quando tomou posse.

Guimarães considerou que o nome indicado deve ter “capacidade política de aglutinar forças”. "Eu tenho uma tese e essa tese é que ela (a pessoa) tem que ter a capacidade política de aglutinar forças. Quem aglutinar o maior número de forças na cidade de Fortaleza elege o prefeito”, ressaltou Guimarães.

Segundo ele, no entanto, a cúpula nacional do PT ainda não dialogou sobre uma possível concordância nem as prioridades da legenda. Isso deve ter início no encontro regional da sigla, em que ele próprio já foi convocado. O deputado destacou ainda a eleição de Elmano de Freitas (PT) ao Governo do Ceará como um fôlego para um pacto “estratégico para o PT”.

“O povo do Ceará elegeu um novo governo e esse novo governo é do PT. Cabe ao novo governo com essa habilidade de nós todos da direção do PT pactuamos aquilo que é estratégico pro PT. Eu quero que o PT cresça juntamente com nossos aliados no Ceará, respeitando o funcionamento e a identidade de cada partido, isso vale pro Governo, vale para ganhar a eleição de 2024 e vale para Fortaleza”, disse.

