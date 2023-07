PL Ceará abrirá processo de expulsão contra Yury do Paredão e ouvirá deputado

Por meio de orientação da Direção Nacional, PL no Estado investigará se houve culpa de infidelidade partidária

Crédito: Reprodução / Twitter / Yury do Paredão

A Direção Estadual do PL do Ceará, confirmou por meio de nota nesta terça-feira, 18, que abrirá processo de investigação sobre fidelidade partidária contra o deputado federal Yury do Paredão (PL). Ela também afirma que irá escutar o parlamentar e o resultado será apresentado após amplo direito ao contraditório.

A nota, com assinatura, do prefeito de Eusébio Acilon Gonçalves (PL) ainda diz que em caso de comprovar a culpa, o diretório estadual aplicará multa ao deputado Yury do Paredão. O parlamentar ainda não se manifestou.

Confira a nota completa:

"A Direção Estadual do PL do Ceará informa que cumprindo a orientação da Direção Nacional: será aberto processo de investigação sobre fidelidade partidária.



A Direção Estadual do PL anuncia que irá escutar as partes envolvidas e o resultado dessa investigação, após o amplo direito ao contraditório, será anunciada. Caso haja a prova de culpa, a punição será aplicada.

Acilon Gonçalves

Presidente do PL Ceará"

