Yury do Paredão elogia programa do governo Lula após PL abrir processo de expulsão

O deputado federal Yury do Paredão (PL) elogiou nesta quarta-feira, 19, o recém-criado projeto Desenrola, lançado pelo governo Lula. A fala acontece um dia após o PL Ceará abrir o processo de expulsão do parlamentar, solicitado por Valdemar Costa Neto, presidente nacional da sigla.

"O projeto Desenrola, lançado pelo governo Lula, visa limpar 2,5 milhões de nomes, impulsionando o consumo e estimulando a geração mais oportunidades de empregos. Uma iniciativa importante para a retomada econômica do país", escreveu Yury em sua rede social.

O parlamentar foi procurado pelo O POVO para se manifestar sobre a decisão do PL, mas até o momento não deu qualquer declaração pública sobre o assunto. O primeiro posicionamento desde então é elogioso ao governo.

Valdemar disse que "ao que tudo indica, o parlamentar licenciado parece não comungar com os ideais do Partido Liberal", após o deputado aparecer em uma foto fazendo a letra "L", em alusão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nesta terça-feira, o diretório do PL Ceará divulgou, por meio de nota assinada pelo presidente do partido no Estado, Acilon Gonçalves (PL), que cumprirá a orientação da direção nacional e será aberto processo de investigação sobre fidelidade partidária de Yury do Paredão.

A nota afirma que irá escutar o deputado e, em caso de provada culpa, será aplicada punição. "A Direção Estadual do PL anuncia que irá escutar as partes envolvidas e o resultado dessa investigação, após o amplo direito ao contraditório, será anunciada. Caso haja a prova de culpa, a punição será aplicada".

Yury também havia postado fotos com o presidente Lula quando visitou o estado do Ceará em maio. Na ocasião, colegas do parlamentar já pediram sua expulsão.