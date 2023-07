Nova pasta pode ter hospital veterinário 24 horas e telemedicina, diz Elmano

Defendendo a importância da recém-criada Secretaria da Proteção Animal, o governador Elmano de Freitas (PT) destacou nesta quarta-feira, 19, uma série de projetos relacionados ao tema que poderão ser desenvolvidos pela nova pasta.

Entre as ações pensadas, Elmano destacou uma possível reforma e ampliação do Hospital Veterinário da Universidade Estadual do Ceará (Uece). “Temos um hospital da universidade estadual que hoje tem atendimento restrito. Vamos reformar para atuar 24 horas e para que possa colaborar com essa rede de pessoas que fazem proteção animal no Interior”, afirma.

O governador também cita outros possíveis projetos, como a colaboração com abrigos de animais mantidos por trabalho voluntário em todo o Estado, assim como a criação de canais de telemedicina veterinária. “Temos pessoas que tiram do próprio bolso para manter abrigos de animais, a gente precisa apoiar isso”, disse ainda o governador.

Apesar de ainda não confirmar quem assumirá a pasta, o governador fez também uma série de elogios ao deputado federal Célio Studart (PSD), um dos mais cotados para a área. Elmano também garante que a Proteção Animal será ordenadora de despesas, com orçamento próprio.