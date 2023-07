PL inicia processo para expulsar deputado cearense Yury do Paredão, que "fez o L"

Yury do Paredão já havia sido criticado por integrantes do PL por pousar em fotos com Lula (PT)

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, solicitou ao diretório do partido no Ceará a abertura do processo de expulsão do deputado federal Yury do Paredão (PL) após ele posar em foto com Paulo Pimenta ministro Comunicação Social e Waldez Góes ministro do Desenvolvimento Regional e "fazer o L", em alusão ao presidente Lula (PT).

"Ao que tudo indica, o parlamentar licenciado parece não comungar com os ideais do Partido Liberal", escreveu Valdemar em seu Twitter nesta segunda-feira, 17. A foto de em Yury do Paredão aparece fazendo a letra L com a mão ocorreu na semana passada na quinta-feira, 13, no lançamento do novo sistema de bombas da transposição do Rio São Francisco.

Além dos dois ministros de Lula, estão a vice-governadora do Ceará Jade Romero (MDB), o secretário de Recursos Hídricos, Robério Monteiro o deputado Pedro Campos.

Yury do Paredão já postou foto no dia 12 de maio apertando a mão de Lula ao lado do governador do Ceará Elmano de Freitas (PT), do ministro da Educação Camilo Santana e do deputado federal e líder do governo na Câmara José Guimarães (PT), durante visita do presidente ao Cariri.

O deputado federal André Fernandes, também do PL, defendeu a expulsão de Yury na oportunidade. Ambos se envolveram em discussão com ofensas em grupo do partido após divergências sobre a votação da reforma Tributária.

O POVO entrou em contato com a assessoria do Yury do Paredão para ouvir o deputado. A matéria será atualizada quando houver retorno.