Carmelo sobre Yury do Paredão: 'Se não comunga com os ideais, PL não é o lugar dele'

O deputado estadual Carmelo Neto (PL) se manifestou sobre o processo de expulsão aberto no PL contra o colega de partido no Ceará, Yury do Paredão. Carmelo afirmou que, se o deputado federal não compartilha das ideias do partido, o PL “não é o lugar dele”.

“O processo que vai ser aberto é no diretório nacional do partido, vai dar amplo direito à defesa. Se o deputado Yury não comunga com os ideais do Partido Liberal, o PL não é o lugar dele”, afirmou ao O POVO nesta quarta-feira, 19.

Acilon Gonçalves (PL), prefeito de Eusébio e presidente do PL Ceará, encaminhou abertura ao processo de expulsão de Yury do Paredão do partido após solicitação de Valdemar Costa Neto, presidente nacional da sigla.

Em nota, a direção estadual do PL Ceará informou que irá escutar o deputado sobre fidelidade partidária e o resultado da investigação será anunciado após o amplo direito ao contraditório. Em caso de ser conferida prova de culpa, o parlamentar receberá punição.

Yury do Paredão apareceu em foto fazendo a letra “L” em alusão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao lado de dois ministros de Estado, Paulo Pimenta ministro Comunicação Social e Waldez Góes ministro do Desenvolvimento Regional.

Ele foi procurado pelo O POVO para se manifestar, mas até o momento não deu qualquer declaração sobre o episódio. Em meio a uma possível expulsão do partido, Yury fez elogios a reforma tributária, arcabouço fiscal, Desenrola e o Minha Casa Minha Vida, programas do governo Lula em sua rede social na quarta-feira.

Com informações de Flávio Oliveira