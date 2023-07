Guimarães quer que candidato do PT em Fortaleza seja "um novo nome"

O deputado federal José Guimarães (PT) voltou a defender que o PT tenha candidatura própria na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Nesta quarta-feira, 19, o líder do Governo Lula da Câmara, disse que seu critério é que seja petista e algum novo nome. Ele avalia que a população fortalezense quer uma "nova experiência".

"Independente de quem vai ser, o critério para mim é ser petista. Acho que o eleitor de Fortaleza está precisando de uma experiência nova, um nome novo que seja capaz de aglutinar um amplo espectro de forças para governar a cidade de Fortaleza. Quem vai ser na hora certa, o PT é um partido muito democrático, que tem vários nomes, nomes que poderão entrar no PT, nomes que já são do PT", afirmou entrevista ao O POVO News.

A fala dá margem a uma possível candidatura do deputado estadual Evandro Leitão, hoje no PDT, ou da secretária-executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela (sem partido), além de rifar uma tentativa de reeleição da deputada Luizianne Lins (PT).

A declaração também pode ser um indicativo que a legenda está disposta a investir em quadros que já vem sendo cotados internamente como o presidente municipal e deputado em exercício, Guilherme Sampaio e a deputada estadual Larissa Gaspar.

A parlamentar já disse ser partidária ao PT não ter sempre a mesma cara, mas se "oxigenar". Larissa se colocou como pré-candidata. Ela afirmou que está "à disposição do partido para cumprir as missões que me forem dadas".

ASSISTA AO VÍDEO DA ENTREVISTA DE GUIMARÃES AO O POVO NEWS