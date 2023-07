PAC 3 garantirá "recursos necessários para Elmano decolar", diz Guimarães

O Programa de Aceleração do Crescimento é uma das apostas do atual governo para o desenvolvimento do País. Elmano está no sétimo mês de governo

Em entrevista ao O POVO News desta quarta-feira, 19, o deputado federal cearense e líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT), afirmou que a captação de recursos financeiros para o Ceará, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC III), será fundamental para que o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) "decole" e faça um “grande governo”. O petista está no sétimo mês à frente do Palácio da Abolição.

“O volume de recursos que veio para o Ceará com o PAC 3 serão recursos necessários para o Elmano decolar e fazer um grande governo, isso que me prende em Brasília, isso é que me fez fazer uma avaliação da bancada e, evidentemente, do meu país”, disse.

O Programa de Aceleração do Crescimento é uma das apostas do atual governo para o desenvolvimento do Brasil, que tem previsão de ser lançado ainda neste mês de julho.

Durante a conversa, Guimarães pontuou que três objetivos principais o mantém “preso em Brasília”, e cita que um deles é auxiliar Elmano na captação de recursos para realizar obras e investimentos estruturantes do Ceará.

“O que me prende são três questões fundamentais: primeiro, é garantir a governabilidade do presidente Lula, nosso governo, o governo de reconstrução nacional; segundo, é ajudar o governador Elmano a captar os recursos necessários para as obras, para os investimentos estruturantes do Ceará; e, terceiro, ajudar os municípios cearenses”, acrescentou.

O líder do governo na Câmara avaliou a atuação da bancada cearense na Câmara como "eficiente", e que as "conversas perpendiculares" que se espalham entre os parlamentares "não altera, no fundamental, em nada" que o grupo fez.

"Meu sentimento é de dever cumprido e a bancada do Ceará tem ajudado bastante, todo eles, inclusive aqueles que se diziam da oposição têm nos ajudado. Portanto, eu tenho é que comemorar. A nossa bancada do Ceará tem sido muito eficiente", acrescentou.

Quando questionado a respeito da sucessão municipal em Fortaleza, em 2024, Guimarães defendeu que o PT deve lançar candidatura própria à Prefeitura de Fortaleza, afirmando que não importa o nome que seja lançado, contanto que "seja um petista".

"Se depender de mim, o PT terá candidatura própria a prefeito de Fortaleza", continuou. "O critério, pra mim, é ser petista, porque eu acho que o eleitor de Fortaleza tá precisando de uma experiência nova, um nome novo que seja capaz de aglutinar o amplo espectro de forças para governar a cidade de Fortaleza", argumentou.

Apesar dos comentários acerca das eleições municipais de 2024, José Guimarães afirmou que "esta questão deve ser discutida no momento certo" e reiterou que suas duas principais tarefas se resumem em garantir a vitória do governo Lula e ganhar as eleições do ano que vem.

"Nós temos duas enormes tarefas: garantir a vitória do governo Lula, aprovar tudo aquilo que é necessário para o país, garantir a vitória, aprovar e encaminhar os projetos importantes aqui do Ceará, liderados pelo governador Elmano, e ganharmos as eleições de 2024, tudo feito no seu devido tempo", disse. "Sem pressa, sem arrogância, mas, sobretudo, com espírito de aglutinar, somar forçar para nós sermos vitoriosos em 2024", completou.