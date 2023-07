André Fernandes e Eduardo Girão assinam pedido de impeachment contra Barroso; veja lista

O deputado federal André Fernandes (PL) e o senador Eduardo Girão (Novo) - ambos cearenses - assinaram o pedido de impeachment contra o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), após a fala de que o bolsonarismo foi derrotado.

Mais informações ao vivo:

O documento foi apresentado nesta quarta-feira, 19, à Mesa Diretora do Senado, e conta ao todo com a assinatura de 77 parlamentares, entre deputados e senadores de 10 partidos. Os parlamentares afirmam que o ministro cometeu crime de responsabilidade ao dizer “nós derrotamos o bolsonarismo”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Eles afirmaram que a fala do Barroso "fere de morte a democracia" e que não há pedido de perdão que possa isentá-lo do impeachment. O líder da oposição na Câmara, Carlos Jordy (PL-R), disse que “não está entre as atribuições de um ministro do STF derrotar ninguém".

Leia Mais Parlamentares aliados de Bolsonaro apresentam pedido de impeachment contra Barroso no Senado

Especialistas apontam que impeachment de ministro Barroso é pouco provável

Barroso assumirá presidência do CNJ, órgão que julga conduta de juízes

“Se ele quer derrotar alguém, que seja nas urnas, mas que seja candidato", afirmou. Sabemos que o presidente (do Senado) Rodrigo Pacheco (PSD) muitas vezes não quer entrar numa crise institucional, mas já está deflagrada essa crise pelo ministro do Barroso”, completou.

O ministro Barroso disse no 59° Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) na semana passada em que disse, “Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas".



Confira a lista de deputados e senadores que assinaram o pedido de impeachment contra Barroso:

Deputados

Pezenti (MDB-SC)

Zé Trovão (PL-SC)

Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

Junio Amaral (PL-MG)

Bia Kicis (PL-DF)

Luiz Philippe De Orleans E Bragança (PL-SP)

Capitão Alden (PL-BA)

Mauricio Marcon (Podemos-RS)

Gilberto Silva (PL-PB)

Paulo Bilynskyj (PL-SP)

Daniel Freitas (PL-SC)

Alexandre Ramagem (PL-RJ)

Éder Mauro (PL-PA)

Filipe Barros (PL-PR)

Paulo Fernando (Republicanos-DF)

Thiago Flores (MDB-RO)

Marcos Pollon (PL-MS)

Marco Feliciano (PL-SP)

Gustavo Gayer (PL-GP)

Bibo Nunes (PL-RS)

Delegado Fábio Costa (PP-AL)

Messias Donato (Republicanos-ES)

Daniel Freitas (PL-SC)

Diego Garcia (Republicanos-PR)

Capitão Alberto Neto (PL-AM)

Marcelo Moraes (PL-RS)

Sanderson (PL-RS)

Rodolfo Nogueira (PL-MS)

Messias Donato (Republicanos-ES)

Caroline De Toni (PL-SC)

Alfredo Gaspar (União-AL)

Nikolas Ferreira (PL-MG)

Coronel Ulysses (União-AC)

Delegado Palumbo (MDB-SP)

Sargento Fahur (PSD-PR)

Cristiane Lopes (União-RO

Eduardo Pazuello (PL-RJ)

José Medeiros (PL-MT)

Daniela Reinehr (PL-SC)

Silvia WaiãpI (PL-AP)

General Girão (PL-RN)

Pastor Eurico (PL-PE)

Dr. Frederico (Patriota-MG)

Coronel Meira (PL-PE)

Amalia Barros (PL-MT)

Sargento Gonçalves (PL-RN)

André Fernandes (PL-CE)

Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Miguel Lombardi (PL-SP)

Eros Biondini (PL-MG)

Marcel Van Hattem (Novo-RS)

Chris Tonietto (PL-RJ)

Gilson Marques (Novo-SC)

Coronel Telhada (PP-SP)

Marcio Alvino (PL-SP)

Alexandre Guimarães (Republicanos-TO)

Carla Zambelli (PL-SP)

Gilvan da Federal (PL-ES)

Zucco (Republicanos-RS)

Alberto Fraga (PL-DF)

Nicoletti (União-RR)

Mario Frias (PL-SP)

Senadores

Hamilton Mourão (Republicanos-RS)

Carlos Portinho (PL-RJ)

Cleitinho (Republicanos-MG)

Damares Alves (Republicanos-DF)

Styvenson Valentim (Podemos-RN)

Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Jaime Bagattoli (PL-RO)

Jorge Seif (PL-SC)

Luis Carlos Heinze (PP-RS)

Eduardo Girão (Novo-CE)

Magno Malta (PL-ES)

Marcos Pontes (PL-SP)

Rogério Marinho (PL-RN)

Esperidião Amin (PP-SC)

Márcio Bittar (União-AC)