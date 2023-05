Carmelo diz que Sarto é 'inerte e omisso' e Elmano 'está pior do que eu imaginava'

Além de criticar o gestor, Carmelo avaliou o governo Elmano e discutiu as expectativas do PL em relação às eleições de 2024

Apontado na lista de possíveis candidatos a prefeito de Fortaleza, o deputado estadual Carmelo Neto (PL) fez críticas ao prefeito José Sarto (PDT) e ao governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Carmelo é um dos cotados para ser o candidato do bolsonarismo na capital. Outra opção é o deputado federal André Fernandes (PL). O provável lançamento de candidato a prefeito pelo PL de Jair Bolsonaro deverá dividir a base que, nas últimas eleições, tem apoiado Capitão Wagner (União Brasil).

Carmelo foi particularmente crítico em relação ao prefeito. "O que a gente vê é um prefeito completamente inerte, omisso, parece que vive em outro mundo. A cidade, hoje, conta com mais da metade de suas emergências fechadas e o prefeito de Fortaleza não dá uma palavra. Até em algum momento ele reconhece que a situação é problemática, mas não age pra resolver. Muito mais do que palavras, a gente precisa de ações nesse momento”, disse o deputado, em visita ao O POVO.

Carmelo bate com particular ênfase na saúde. Ele destaca o fechamento de emergências hospitalares justamente na estação em que as doenças respiratórias são mais comuns, no início do ano, quando ocorre a quadra chuvosa.

Carmelo entende a medida dentro de um plano de reestruturação, em que as emergências são direcionadas para as unidades de pronto atendimento (UPAs) e não mais nos hospitais secundários. "Meu questionamento não é nem em si na remodelação pensada pela Prefeitura, mas sim na decisão, no ato. O prefeito fechou cinco emergências no momento de crise respiratória", analisou o deputado.

"Ele fecha as emergências e superlota as UPAs, que já estão superlotadas nesse momento. É uma irresponsabilidade", acrescentou.

Críticas a Elmano

Já sobre o governo Elmano, Carmelo apontou o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) como o principal deslize da gestão em pouco mais de quatro meses.

"Está pior do que eu imaginava. Eu não digo porque sou oposição, eu digo isso porque logo após a eleição, o governador Elmano disse que não aumentaria impostos quando assumisse o governo do Estado”, prosseguiu. “Naquela época eu achava que, pelo menos, a palavra do governador tinha peso, mas logo em fevereiro, na primeira semana de mandato na Assembleia, vi que não”.

A lei aprovada aumentou em dois pontos percentuais o ICMS sobre produtos e bens em geral, incluindo energia elétrica, combustíveis e transporte intermunicipal.

Candidatura a prefeito

Carmelo confirmou o interesse na candidatura a prefeito, mas fez elogios também a André Fernandes. "Obviamente existe interesse de ambas as partes. O André tem bons predicados, boas qualidades. Eu tenho certeza de que ele é um nome que vai contribuir muito com esse debate. Eu estou à disposição para contribuir dentro do partido com esse debate".

O que o deputado considera já definido é o lançamento de candidatura própria. "O que a gente tem certeza é que o PL vai ter um candidato e todos os partidários do PL, todos os filiados do PL caminharão unidos com esse nome que o partido vier a escolher".

Ele contou que esteve com Jair Bolsonaro (PL) na semana passada, em Brasília, e disse que o ex-presidente está entusiasmado com o partido e com a expansão no Ceará. Disse, inclusive, que planeja uma viagem, ainda sem data para ocorrer.

"Fortaleza, sem sombra de dúvidas, é uma prioridade. O (ex-)presidente quer vir a Fortaleza, assim como ele vai visitar outros municípios do Brasil”.

Mandato

Com a marca de 100 dias desde a posse dos atuais deputados, Carmelo realizou atividades de fiscalização nas ruas de Fortaleza em referência ao período de mandato. "Fica essa situação de um jogando a culpa no outro, como é o caso do governador jogando a culpa no prefeito, trocando acusações na imprensa enquanto os problemas não são solucionados", afirmou. “É importante que o parlamentar fiscalize e esteja presente”, disse sobre a atividade.