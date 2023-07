Ex-deputado Boca Aberta é preso em operação do MP por porte ilegal de arma de fogo

A prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira, 19, em Londrina, no norte do Paraná

A operação do Ministério Público do Paraná (MP-PR) executou um mandado de busca e apreensão contra o ex-deputado federal Emerson Miguel Petriv (PROS), conhecido como Boca Aberta, por porte ilegal de arma de fogo. A prisão em flagrante ocorreu na cidade de Londrina, no norte do estado, na manhã desta quarta-feira, 19.

Conforme o MP, Boca Aberta é investigado por concussão e desvio de verba pública, crime conhecido como “rachadinha”. A Justiça determinou que o ex-deputado seja monitorado por tornozeleira eletrônica.

Eleito em 2019, Boca Aberta foi deputado federal por um mandato. Em 2021, foi alvo de cassação de mandato pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



De acordo com o MP, o flagrante ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela 3° Vara Criminal de Londrina. A operação investiga eventuais crimes cometidos por Boca Aberta, por meio dos ex-assessores, durante o cumprimento de mandato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além da prisão do parlamentar, a ação apreendeu os celulares, computadores e uma arma localizada com ele.

A operação foi realizada pela equipe local do Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbabilidade Administrativa (Gepatria) junto ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Conforme testemunhas relataram ao Gaeco, o ex-deputado usou as redes sociais para intimidá-las e atacá-las, com o intuito de intervir no andamento do processo contra ele.

Em decorrência disso, a 3ª Vara Criminal de Londrina proibiu que Boca Aberta mantenha contato físico ou por qualquer meio de comunicação com as testemunhas, reiterando que ele também não pode se aproximar delas.