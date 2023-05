Sarto e Elmano participam de primeiro evento juntos em mais de 2 meses

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), participa na tarde desta terça-feira, 16, de evento com o governador Elmano de Freitas (PT). É o primeiro encontro público entre os dois em mais de dois meses, desde que se aprofundaram os atritos entre o PDT de Fortaleza e o Governo do Estado. Sarto está no Palácio da Abolição para assinatura do contrato de Parceria Público-Privada (PPP) para universalizar o esgotamento sanitário em Fortaleza e mais seis municípios. A previsão é de investir R$ 11,3 bilhões em ampliação, operação e manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário.

Sobre o assunto 'Ministério Público foi enganado', diz Carmelo sobre possível cassação de deputados do PL

Vídeos de Bolsonaro dizendo 'ninguém vai pegar meu telefone' viralizam após PF apreender celular

A última vez em que prefeito e governador estiveram juntos foi em 27 de fevereiro. Eles foram ao posto de saúde César Cals de Oliveira Filho, no bairro Pìci, para o início da vacinação bivalente contra a covid-19.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na ocasião, Sarto defendeu que o normal é a relação institucional ser mantida. “Politicamente, é a prudência que qualquer gestor deve ter com responsabilidade. Eu sou prefeito de todos os fortalezenses, o Elmano é o governador de todos os cearenses, o normal é que a gente tenha uma relação institucional para preservar”, disse o prefeito na época.

Sobre o assunto Governo Lula é melhor que o de Bolsonaro para 46% e pior para 26%

Governo Bolsonaro comprou pescoço de galinha para indígenas a R$ 260/kg e não entregou, diz jornal

O governador também afirmou que a relação entre eles deve ocorrer independentemente das divergências políticas. “As pessoas não esperam que a gente fique brigando e discutindo, as pessoas esperam que o prefeito e o governador, naquilo que é fundamental para a população do ponto de vista administrativo, juntem esforços para resolver o problema do que infligindo a população”, acrescentou Elmano em coletiva de imprensa.

Desde então, porém, os dois entraram em rota de colisão. Primeiro, Sarto reclamou do fim de subsídio estadual ao transporte público de Fortaleza, o que teria contribuído para o aumento do preço da passagem de ônibus. Elmano reagiu.

Houve também críticas do prefeito e de aliados pelo fato de o Instituto José Frota (IJF) absorver grande demanda de pacientes do Interior.

Do lado do Governo do Estado, houve reclamação pelo fechamento de emergências de hospitais municipais, o que teria levado pacientes a procurar a rede estadual de saúde. Sarto respondeu que Fortaleza "carrega a saúde do Ceará nas costas".

Além disso, o prefeito também se queixou de não conseguir agendar reunião com o governador.

Com informações de Carlos Holanda e Guilherme Gonsalves