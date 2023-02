Elmano celebra retorno do Zé Gotinha e fala em manter personagem no imaginário popular

Governador acompanhou o início da aplicação das vacinas ambivalentes no Estado

O governador Elmano de Freitas (PT) celebrou o retorno do personagem Zé Gotinha às campanhas de vacinação nos postos de saúde. O gestor acompanhou, na manhã desta segunda-feira, 27, o início da aplicação das vacinas ambivalentes em grupos prioritários. Ao lado do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), o petista garantiu que a simbologia do personagem deve continuar nas propagandas institucionais.

“É muito bom ver aqui o Zé Gotinha voltando a ser visto pela nossa população, tanto eu como o prefeito (José Sarto) estamos utilizando essa simbologia que volta pro imaginário popular”, ressaltou em coletiva de imprensa no posto César Cals de Oliveira Filho, no bairro Pici.

Segundo ele, o uso do personagem segue a “decisão clara” de fortalecimento da vacinação. O gestor celebrou que a população tem aderido à vacinação e afirmou que pretende continuar seguindo a movimentação do Governo Federal no incentivo da imunização.

Sob a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o personagem foi centro de debates políticos. A questão tomou fôlego quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na época ex-presidente, teceu críticas contra Bolsonaro e questionou: “Cadê o Zé Gotinha? Bolsonaro mandou embora porque pensou que era petista”, em referência à falta de uma ampla campanha de vacinação contra a Covid-19.

Em áudios vazados, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), um dos filhos do ex-presidente, pedia em um grupo no Telegram que compartilhassem uma imagem do pai junto à frase “nossa arma é a vacina”. Outro filho de Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), tentou afastar o histórico antivacina da família e ressignificar seu discurso pró-armas.

O Zé Gotinha é um personagem que foi criado em 1986, pelo artista Darlan Rosa, para as campanhas de vacinação contra o vírus da poliomielite, com o objetivo de tornar o evento mais atraente para o público infantil.

