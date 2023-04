Sarto não vai a evento com Elmano e governador diz que não recebeu pedido oficial de reunião

Não ocorreu o que seria o primeiro encontro entre o governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito José Sarto (PDT) desde que os dois passaram a trocar críticas públicas. A presença do prefeito chegou a ser divulgada como confirmada pela organização no lançamento da Taça das Favelas 2023, nesta quinta-feira, 27, mas Sarto não compareceu. O prefeito tem feito cobranças públicas e diz que aguarda agenda para se reunir com o governador. Elmano disse que não recebeu pedido oficial de reunião e sinalizou que eles irão se encontrar.

Sobre o assunto Eunício Oliveira passa por cirurgia em São Paulo

Cearense acusado de tentar ataque a bomba diz que está escondido em propriedade de bolsonarista

"Oficialmente, eu não recebi nenhum pedido de agenda. Nós vamos marcar", disse Elmano, ao ser questionado sobre o assunto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O governador disse que tem recebido demandas dos municípios diariamente, mediadas por parlamentares.

"Estou me reunindo com os deputados que representam os municípios, para poder nós destravarmos todas as partes financeiras de obras que estavam em execução, de convênios com os municípios. Estou me reunindo com cinco, seis deputados por dia recentemente e eles estão trazendo exatamente as pautas dos municípios", disse Elmano.

"Isso significa que em algum momento, certamente, nós teremos demandas de Fortaleza e nós vamos desenrolar esses problemas".

Sobre o assunto Após divergências, Sarto dá parabéns a Cid Gomes pelo aniversário

Saiba o que está por trás da briga entre Vitor Valim e Deuzinho Filho em Caucaia

CPMI dos atos golpistas: comissão proposta por André Fernandes é criada no Congresso

Saúde

Elmano não quis comentar as declarações do prefeito Sarto sobre a saúde. Um dia antes, o pedetista afirmou: "Todo mundo sabe que Fortaleza carrega a saúde do Estado do Ceará nas costas", disse, ao ser questionado sobre manifestação do governador, na segunda-feira, que reclamou do fechamento de serviços de saúde da Prefeitura, que estariam provocando impacto sobre a rede estadual. Sarto cobrou o funcionamento dos hospitais estaduais. Nesta quinta, Elmano disse que não voltaria ao debate.

"Essa discussão sobre os hospitais regionais eu fiz na campanha eleitoral, ela já passou. Eu agora só vou discutir a saúde de Fortaleza, ou quem for nosso (candidato), quando chegar a eleição de Fortaleza", afirmou Elmano.

"Agora acho que cabe é fazer o trabalho, melhorar a saúde do nosso povo e fazer o mutirão de cirurgias que nós começamos e fazer com que esse mutirão tire o povo da fila de cirurgias", completou.

Sobre o assunto CPMI dos atos golpistas: comissão proposta por André Fernandes é criada no Congresso

Como votaram deputados do Ceará sobre a urgência para o PL das Fake News

Funcionário da gestão Valim acusa vice-prefeito de usar verba pública para pagar "gogo boys"

Tags