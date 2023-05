"Da mesma forma que recebi Lula, receberei também Bolsonaro", diz Yury do Paredão

Questionado sobre ameaças de expulsão da legenda, Yury do Paredão rebateu: "O único líder que conheço no PL chama-se Valdemar Costa Neto, é alguém por quem tenho grande apreço e respeito"

Criticado por colegas de partido por ter participado da agenda do presidente Lula (PT) no Ceará na última sexta-feira, 12, o deputado federal Yury do Paredão (PL) disse em entrevista ao O POVO News que está aberto a receber o ex-presidente Jair Bolsonaro.



“Da mesma forma que recebi Lula, receberei também o ex-presidente Bolsonaro e receberia qualquer presidente, exercendo o meu papel de deputado que acredita no diálogo e condena essas ações de ódio”, afirmou Yury durante o programa, exibido ao vivo nesta segunda-feira, 15.



Em visita ao estado pela primeira vez desde que assumiu o novo mandato, Lula esteve na cidade do Crato, na região do Cariri, onde assinou medida provisória autorizando a retomada de obras na área da educação.



Filiado à sigla de Bolsonaro e eleito na esteira da campanha de reeleição do então chefe do Executivo em 2022, o deputado cearense publicou, ainda na sexta, uma foto ao lado de Lula, do governador Elmano de Freitas, do deputado José Guimarães e do ministro Camilo Santana (Educação), todos do PT.



Como legenda, o parlamentar escreveu: “É uma honra recepcionar o presidente Lula em minha cidade Juazeiro do Norte. Estamos ansiosos para discutir ideias e soluções para o desenvolvimento do nosso estado. Juntos, podemos construir um Ceará mais forte e justo para todos”.



Em conversa com jornalistas do O POVO nesta segunda, Yury reafirmou o teor das declarações, que foram alvo de ataques do também deputado federal André Fernandes (PL-CE).



“Tive a honra de receber Lula. Fui eleito democraticamente para trabalhar pelo Ceará e pelo Cariri. Eu, como deputado que acredita na democracia, não fiz mais do que meu papel. Recebi o presidente eleito democraticamente na minha cidade”, ressaltou.



Questionado sobre ameaças de expulsão da legenda, o deputado rebateu: “O único líder que conheço no PL chama-se Valdemar Costa Neto, é alguém por quem tenho grande apreço e respeito”.



A fala de Yury é uma menção indireta a Fernandes, que chegou a defender nas redes sociais que “deputado do PL que posa ao lado do maior ladrão da história do Brasil em foto tem que ser expulso imediatamente do partido”.



“Quem tem ‘honra’ em receber Lula”, continuou Fernandes, “não tem honra para permanecer no nosso partido”.



Ao O POVO News, Yury enfatizou não ter qualquer receio de perder domicílio partidário. “Isso não me intimida, porque na cidade de onde venho aprendemos a não ter medo de gente”, devolveu.



“Tenho muito respeito por todos os meus colegas parlamentares”, prosseguiu o deputado, mas eu não eu não admito acusações. Não me intimido com certas ameaças que recebi”.



Embora seja do PL, sigla cuja postura tem sido a de oposição ferrenha ao governo Lula, o deputado Yury do Paredão vem estreitando laços com o governismo no Ceará. O parlamentar mantém bom diálogo com José Guimarães, líder do Governo na Câmara.



Na sexta-feira, dia da visita de Lula ao Cariri, Yury esteve no palco e foi citado nominalmente por Elmano – seu nome foi vaiado pelo público presente, composto pelo eleitorado lulista e petista das localidades.