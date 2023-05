Novo superintendente do Dnit no Ceará é empossado

O advogado Will Almeida (MDB) foi empossado nesta segunda-feira, 15, superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes (Dnit), no Ceará. Will ocupou a secretaria de Política sobre Drogas do Ceará, com passagem pela secretaria executiva dos Esportes do Estado.

Will ocupa o cargo federal no governo Lula como cota do MDB, partido ao qual é filiado. Ele é uma liderança política de Acopiara, no Centro-Sul do Ceará, a mais de 300 quilômetros de Fortaleza.

Principal dirigente do MDB no Ceará, o deputado federal Eunício Oliveira tem dito que a indicação não foi feita de modo pessoal por ele, embora tenha proximidade com o empossado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine