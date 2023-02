Sarto justifica aproximação com Elmano: "O normal é que a gente tenha relação institucional"

Em meio a indefinições partidárias entre PDT e PT, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) e o governador Elmano de Freitas (PT) defenderam nesta segunda-feira, 27, uma proximidade baseada em uma relação institucional. Ambos dão o tom de que é “obrigação” como gestores de terem boa relação independente das questões entre seus correligionários.

No bastidores, no entanto, Sarto faz parte do grupo ligado ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), que prega que o partido assuma o posto de independência e tenha liberdade de fazer “críticas construtivas”. Já o governador tem intensificado agendas com líderes pedetista como o senador Cid Gomes, com quem esteve no último domingo, e também nesta segunda, 27. Cid, e outros nomes do PDT, defendem que a legenda integre a base governista e retome a união que ele começou e foi seguido por Camilo Santana (PT).

“Politicamente, é a prudência que qualquer gestor deve ter com responsabilidade. Eu sou prefeito de todos os fortalezenses, o Elmano é o governador de todos os cearenses, o normal é que a gente tenha uma relação institucional para preservar”, ressaltou Sarto em evento conjunto com Elmano nesta segunda em um posto de saúde na Capital.

Sarto destacou que uma parceira como essa não acontecia no Governo Federal, fazendo menção à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Onde nós não tivemos sequer um recurso para a área de saúde, que é uma área muito importante”, destacou. Ele já tinha relatado baixas nos recursos da área e que precisou realizar agenda em Brasília este ano para tentar recompor os recursos.

Mesmo assim, ele voltou a sugerir que existem divergências e contradições dentro de sua legenda. Um dos pontos em pauta no partido é que 10 dos 13 parlamentares do PDT na Assembleia Legislativa (AL-CE) querem estar alinhados ao governador, enquanto uma ala, liderada por RC, defende a independência.

Sarto defende posição de RC na oposição

Sarto vê essa movimentação de seu aliado como “coerente” e afirma que seria “estranho” se o ex-prefeito apoiasse Elmano. “O candidato Roberto Cláudio foi votado para fazer oposição. Seria muito estranho, sem que se desse tempo, que houvesse uma guinada radical da posição política. Ele (Roberto Cláudio) tem dito dentro do partido que defende a independência com liberdade, que é extremamente coerente com a discussão", afirmou ainda.

O governador defendeu a aliança institucional com Sarto e avaliou que o PT já enfrentou "muitas tensões internas". Ele ressalta que as divergências entre PDT e PT não vão interferir em sua relação com o prefeito. “Isso de maneira nenhuma afeta ou afetará a relação institucional do Governo do Estado com a Prefeitura de Fortaleza”, disse. O mandatário projeta outras ações que serão compartilhadas entre as gestões como o Minha Casa Minha Vida e a universalização do saneamento básico na Capital.

“As pessoas não esperam que a gente fique brigando e discutindo, as pessoas esperam que o prefeito e o governador, naquilo que é fundamental para a população do ponto de vista administrativo, juntem esforços para resolver o problema do que infligindo a população”, acrescentou Elmano em coletiva de imprensa.

Elmano e Sarto também estiveram juntos na quinta-feira passada, 23, durante a entrega de Areninha no bairro Conjunto Palmeiras. Na época, Elmano destacou também a relação entre os dois, mas ressaltou que a “eleição acabou”. A fala aconteceu justo quando o PDT debatia em reunião os futuros da legenda.“ A eleição passou e eu sou o governador do Ceará de quem votou no Elmano e de quem não votou no Elmano”, disse.

